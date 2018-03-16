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Победа ЦСКА над "Лионом" позволяет России рассчитывать на пятое место в рейтинге УЕФА

Спорт
16 марта, 1:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" не смогли пройти в следующий раунд

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© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Победа московского ЦСКА над французским "Лионом" приблизила Россию к Франции в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и позволяет рассчитывать на то, что по итогам сезона страна поднимется на пятое место в рейтинге. 

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Игроки "Зенита" Антон Заболотный (в центре) и "Лейпцига" Вилли Орбан (справа)
© Петр Ковалев/ТАСС

"Зенит" выбыл из Лиги Европы, сыграв вничью с "Лейпцигом"

В четверг три российские команды провели ответные встречи в 1/8 финала Лиги Европы, однако, в отличие от ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" не смогли пройти в следующий раунд. Сине-бело-голубые сыграли вничью со счетом 1:1 дома с немецким "Лейпцигом" (матч на выезде - 1:2), а "Локомотив" на своем поле проиграл со счетом 1:5 испанскому "Атлетико" (матч на выезде - 0:3). 

ЦСКА после домашнего поражения от "Лиона" (0:1) обыграл оппонента на выезде со счетом 3:2 и лишил идущую в рейтинге УЕФА пятой Францию еще одного представителя в еврокубках. Францию представит в 1/4 финала только "Марсель". Суммарный коэффициент России составляет 53,182 балла, Франции - 55,415. Если ЦСКА выиграет турнир, одержав пять побед, то принесет стране 2,600 балла. 

Не сможет догнать Россию по итогам сезона идущая седьмой Португалия (46,915), у которой остался один представитель - лиссабонский "Спортинг", который сыграет в четвертьфинале Лиги Европы. 

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Рейтинг УЕФА по итогам текущего сезона определит представительство стран - членов УЕФА в еврокубках сезона-2019/20. Страны, находящиеся на пятом и шестом местах, смогут заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая располагается на седьмой строчке, можно будет делегировать две команды в Лигу чемпионов и три - в Лигу Европы. 

Первое место в рейтинге занимает Испания (103,998), второе - Англия (77,748), третье - Италия (74,749), четвертое - Германия (70,427).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество команд, которые стартовали от страны в еврокубках.

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Игроки "Атлетико" Анхель Корреа и "Локомотива" Михаил Лысов (слева направо на первом плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

Общий рейтинг страны - сумма коэффициентов последних пяти сезонов. 

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается 1 очко, за ничью - 0,5. За победу в игре основного раунда - 2 очка, за ничью - 1. За выход команды в групповую стадию стране начисляется 4 очка, за попадание в 1/8 финала - 5. За выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по 1 очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

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