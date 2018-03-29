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"Химки" проиграли "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
29 марта, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в 1/4 финала

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Алексей Швед

Алексей Швед

© Пресс-служба Единой лиги ВТБ

ТАСС, 29 марта. Подмосковный клуб "Химки" на своей площадке со счетом 64:73 уступил турецкому "Фенербахче" в матче 29-го тура Евролиги по баскетболу.

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, набравший 19 очков, у "Фенербахче больше всех очков набрал Бред Ванамакер - 14.

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в 1/4 финала.

В турнирной таблице "Химки" занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях, "Фенербахче" идет вторым, имея на счету 21 победу. Лидером является московский ЦСКА, выигравший 23 встречи.

В заключительном туре группового этапа "Химки" 5 апреля на выезде сыграют с испанской "Барселоной", "Фенербахче" в тот же день встретится с испанской "Уникахой".

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