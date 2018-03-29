"Химки" проиграли "Фенербахче" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 29 марта. Подмосковный клуб "Химки" на своей площадке со счетом 64:73 уступил турецкому "Фенербахче" в матче 29-го тура Евролиги по баскетболу.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Алексей Швед, набравший 19 очков, у "Фенербахче больше всех очков набрал Бред Ванамакер - 14.

После этого поражения российский клуб лишился возможности пробиться в первую четверку по итогам регулярного сезона и получить преимущество своей площадки в 1/4 финала.

В турнирной таблице "Химки" занимают шестое место, одержав 16 побед при 13 поражениях, "Фенербахче" идет вторым, имея на счету 21 победу. Лидером является московский ЦСКА, выигравший 23 встречи.

В заключительном туре группового этапа "Химки" 5 апреля на выезде сыграют с испанской "Барселоной", "Фенербахче" в тот же день встретится с испанской "Уникахой".