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ЦСКА победил "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
23 марта, 21:50 UTC+3 МЫТИЩИ область/ 23, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 90:73 в пользу армейцев

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© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

МЫТИЩИ /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 90:73 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча состоялась в Мытищах.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал защитник Нандо де Коло (17).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, одержав 23-ю победу. Ранее московский клуб гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. "Химки" занимают шестое место с 16 победами.

В следующем матче 29 марта "Химки" примут турецкий "Фенербахче", 30 марта ЦСКА сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом".

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