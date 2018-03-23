ЦСКА победил "Химки" в матче баскетбольной Евролиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. ЦСКА обыграл "Химки" со счетом 90:73 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча состоялась в Мытищах.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 20 очков. В составе ЦСКА больше всего очков набрал защитник Нандо де Коло (17).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице, одержав 23-ю победу. Ранее московский клуб гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. "Химки" занимают шестое место с 16 победами.

В следующем матче 29 марта "Химки" примут турецкий "Фенербахче", 30 марта ЦСКА сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом".