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"Вашингтон" и "Торонто" гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ

Спорт
30 марта, 7:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС
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ТАСС, 30 марта. Победа "Питтсбурга" в овертайме над "Нью-Джерси" (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) гарантировала участие в плей-офф "Вашингтону" и "Торонто".

"Вашингтон", за который играют россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, и "Торонто" занимают третье и четвертое места в турнирной таблице Восточной конференции соответственно, имея в активе по 99 очков в 77 матчах, и уже не вылетят из кубковой восьмерки.

Ранее от Восточной конференции в плей-офф досрочно вышли "Бостон" и "Тампа-Бэй".

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"Бостон" победил "Тампу" и возглавил Восточную конференцию НХЛ

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