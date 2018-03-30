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"Бостон" победил "Тампу" и возглавил Восточную конференцию НХЛ

Спорт
30 марта, 5:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В составе проигравших результативной передачей отметился российский форвард Никита Кучеров

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© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 30 марта. "Бостон" обыграл "Тампу-Бэй" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тим Шаллер (20-я минута), Давид Пастрняк (20), Патрис Бержерон (52) и Брэд Маршанд (60). У проигравших отличились Джей Ти Миллер (22) и Виктор Хедман (54).

Российский форвард гостей Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету нападающего 97 очков (38 шайб + 59 передач) в нынешнем сезоне, он занимает второе место в списке бомбардиров лиги, уступая Коннору Макдэвиду из "Эдмонтона", который набрал 102 (40+62) очка. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.

"Бостон" набрал 107 очков в 76 встречах и потеснил "Тампу" (106 очков, 77 матчей) с первого места в турнирной таблице Восточной конференции. Оба клуба уже обеспечили себе участие в плей-офф.

В следующем матче "Бостон" 31 марта дома сыграет с "Флоридой", "Тампа" в этот же день в гостях сразится с "Нью- Йорк Рейнджерс".

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