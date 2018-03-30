Шайба и передача Свечникова помогли "Детройту" победить "Баффало" в матче НХЛ

ТАСС, 30 марта. "Баффало" проиграл "Детройту" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дилан Ларкин (8-я минута), Даррен Хельм (26), Энтони Манта (37), Андреас Атанасиу (42), Дэнни Декайзер (51) и российский форвард Евгений Свечников (57), который также записал на свой счет точный пас. Всего на счету россиянина 3 очка (2 шайбы + 1 передача) в 12 играх в нынешнем сезоне. У проигравших отличились Джек Айкел (4), Райан О'Райлли (8) и Эван Родригес (45).

"Детройт" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 69 очков в 78 матчах. "Баффало" идет последним с 60 очками в 77 играх. Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче "Детройт" 31 марта дома сыграет с "Оттавой", "Баффало" днем позже в гостях сразится с "Нэшвиллом".

В другом матче дня "Питтсбург" в гостях в овертайме победил "Нью-Джерси" со счетом 4:3.