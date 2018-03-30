Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Две передачи Панарина помогли "Коламбусу" победить "Калгари"

Спорт
30 марта, 6:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Julie Jacobson

ТАСС, 30 марта. "Калгари" проиграл "Коламбусу" со счетом 1:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Маркус Ханникайнен (3-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (13, 24, 56) и Маркус Нутиваара (51). У проигравших отличился Крис Стюарт (60).

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету в нынешнем сезоне 73 очка (26 шайб + 47 передач). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 38.

"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 93 очка в 78 матчах. "Калгари" идет 11-м на Западе с 80 очками в 78 играх.

В следующем матче "Калгари" 1 апреля дома сыграет с "Эдмонтоном", "Коламбус" днем ранее также на выезде сразится с "Ванкувером".

Смотрите также

"Чикаго" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ, Анисимов отметился передачей

"Флорида" проиграла "Оттаве" в матче НХЛ, Дадонов набрал 60-е очко в сезоне

"Бостон" победил "Тампу" и возглавил Восточную конференцию НХЛ

Шайба и передача Свечникова помогли "Детройту" победить "Баффало" в матче НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК задержал главу компании-собственника ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
2
Россия поставила Запад перед "зеркалом"
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Торгпред России попал в число выдворяемых из США дипломатов
5
Посол РФ в США считает, что телефонный разговор Путина и Трампа прошел в теплой атмосфере
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама