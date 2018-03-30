Две передачи Панарина помогли "Коламбусу" победить "Калгари"

ТАСС, 30 марта. "Калгари" проиграл "Коламбусу" со счетом 1:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Маркус Ханникайнен (3-я минута), Пьер-Люк Дюбуа (13, 24, 56) и Маркус Нутиваара (51). У проигравших отличился Крис Стюарт (60).

Российский форвард "Коламбуса" Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи, всего на его счету в нынешнем сезоне 73 очка (26 шайб + 47 передач). Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 38.

"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 93 очка в 78 матчах. "Калгари" идет 11-м на Западе с 80 очками в 78 играх.

В следующем матче "Калгари" 1 апреля дома сыграет с "Эдмонтоном", "Коламбус" днем ранее также на выезде сразится с "Ванкувером".