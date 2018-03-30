"Флорида" проиграла "Оттаве" в матче НХЛ, Дадонов набрал 60-е очко в сезоне

ТАСС, 30 марта. "Оттава" победила "Флориду" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (22-я и 65-я минуты) и Магнус Пааярви (41). У проигравших отличились Аарон Экблад (36) и российский форвард Евгений Дадонов (37), на счету которого в нынешнем сезоне 60 очков (26 шайб + 34 передачи).

"Оттава" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков в 77 матчах, и уже потеряла шансы на выход в плей-офф. "Флорида" идет девятой с 86 очками в 76 играх и сохраняет возможность на попадание в плей-офф.

В следующем матче "Оттава" 31 марта в гостях сыграет с "Детройтом", "Флорида" в этот же день также на выезде сразится с "Бостоном".