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"Флорида" проиграла "Оттаве" в матче НХЛ, Дадонов набрал 60-е очко в сезоне

Спорт
30 марта, 5:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Российский форвард отметился заброшенной шайбой

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Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 30 марта. "Оттава" победила "Флориду" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо (22-я и 65-я минуты) и Магнус Пааярви (41). У проигравших отличились Аарон Экблад (36) и российский форвард Евгений Дадонов (37), на счету которого в нынешнем сезоне 60 очков (26 шайб + 34 передачи).

"Оттава" занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 65 очков в 77 матчах, и уже потеряла шансы на выход в плей-офф. "Флорида" идет девятой с 86 очками в 76 играх и сохраняет возможность на попадание в плей-офф.

В следующем матче "Оттава" 31 марта в гостях сыграет с "Детройтом", "Флорида" в этот же день также на выезде сразится с "Бостоном".

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