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"Чикаго" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ, Анисимов отметился передачей

Спорт
30 марта, 6:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

В концовке встречи в ворота "Чикаго" встал 36-летний Скотт Фостер, который в последний раз выходил на лед более 10 лет назад

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Артем Анисимов

Артем Анисимов

© AP Photo/Jim Young

ТАСС, 30 марта. "Чикаго" победил "Виннипег" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Патрик Кейн (4-я минута), Брэндон Саад (18), Томас Юрко (25, 32), Эрик Густафссон (38) и Алекс Дебринкат (43). У проигравших отличились Брайан Литтл (35) и Марк Шайфеле (39). Российский форвард хозяев Артем Анисимов записал на свой счет результативную передачу, всего на его счету в нынешнем сезоне 30 очков (20 шайб + 10 передач).

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Изначально в воротах "Чикаго" в данной игре должен был стоять Антон Форсберг, однако швед получил повреждение незадолго до старта игры. Его заменил 23-летний Коллин Делиа, для которого данная встреча стала дебютной в НХЛ. Но и он не смог доиграть матч до конца, получив травму в третьем периоде. В итоге на оставшиеся 15 минут встречи в ворота встал 36-летний Скотт Фостер, с которым "Чикаго" заключил любительский контракт сразу после травмы Форсберга, чтобы заполнить заявку на игру.

В последний раз Фостер выходил на лед 15 октября 2005 года, когда провел матч за команду Университета Западного Мичигана, в НХЛ до сегодняшнего дня он не сыграл ни одной встречи. В матче с "Виннипегом" Фостер отразил все восемь бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

"Чикаго" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 74 очка в 78 матчах. "Виннипег" идет вторым (104 очка, 77 матчей). "Чикаго" в следующем матче 31 марта в гостях сыграет с "Колорадо", "Виннипег" днем позже также на выезде сразится с "Колорадо".

В других матчах дня "Нэшвилл" дома победил "Сан- Хосе" (5:3), а "Миннесота" была сильнее "Далласа" (5:2).

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