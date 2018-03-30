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Палата по разрешению споров РФС перенесла рассмотрение дела Погребняка на 10 апреля

Спорт
30 марта, 14:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее столичный клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с 34-летним форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора

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Павел Погребняк

Павел Погребняк

© Сергей Виноградов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) перенесла рассмотрение дела нападающего Павла Погребняка против московского "Динамо" на 10 апреля. Об этом ТАСС сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы футболиста.

Ранее столичный клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с 34-летним форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора. Погребняк обратился в палату по разрешению споров РФС с целью получить компенсацию.

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"Палата по разрешению споров РФС выслушала сегодня Погребняка. Перенос на 10 апреля связан с тем, что "Динамо" попросило вызвать на заседание Дмитрия Хохлова (главный тренер "Динамо" - прим. ТАСС), чтобы он дал свои пояснения", - рассказал Прокопец.

Погребняк перешел в "Динамо" в 2015 году, ранее он выступал за московский "Спартак", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", калининградскую "Балтику", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг". Погребняк является чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году в составе "Зенита". За сборную России нападающий выступал с 2006 по 2012 год, провел за команду 33 матча, в которых забил восемь голов.

22 февраля нападающий подписал контракт с клубом "Тосно" из Ленинградской области, за который уже провел четыре матча и забил один гол.

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