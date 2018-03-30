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Каррера: футболисты "Спартака" Зе Луиш и Зобнин готовы сыграть в матче с "Тосно"

Спорт
30 марта, 18:01 дата обновления: 30 марта, 18:33 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 30, марта. /ТАСС

Также восстановился после травмы защитник Сердар Таски

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Зе Луиш

Зе Луиш

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 30 марта. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" Зе Луиш, Сальваторе Боккетти, Роман Зобнин и Сердар Таски готовы сыграть в домашнем матча 24-го тура чемпионата России с "Тосно". Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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Ранее Зе Луиш, Боккетти, Зобнин и Таски получили повреждения различной тяжести.

"Да, с ним [Зобниным] все в порядке, он может играть. Все, кроме [Артема] Тимофеева, готовы играть", - сказал Каррера.
В субботу "Спартак" примет на своем поле "Тосно" в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 19:00 мск.

"Стечение обстоятельств"

Кроме того, главный тренер "Спартака" назвал стечением обстоятельств большое количество травм крестообразных связок в составе команды в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне травмы крестообразных связок колена в составе красно-белых получили Георгий Джикия, Джано Ананидзе и Георгий Тигиев. Аналогичные повреждения также получили футболисты сборной России Александр Кокорин и Виктор Васин.

"Так сложились звезды, объяснения никакого нет. В футболе игроки травмируются", - прокомментировал ситуацию итальянский специалист.

Полузащитник красно-белых Ананидзе получил повреждение 24 марта в матче за сборную Грузии против команды Литвы (4:0). "Я общался с их тренером и сказал, что отправляю его туда, чтобы он мог набрать игровую практику. Но добавил, что он не может провести все 90 минут. Удивился, когда увидел его с первых минут на поле в том матче", - сказал Каррера.

"Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 44 очка. Лидирует "Локомотив", у которого 49 баллов и одна игра в запасе.

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