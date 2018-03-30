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Лукин выдвинут кандидатом на пост президента ПКР московским отделением организации

Спорт
30 марта, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Также московское отделение выдвинуло первого вице-президента ПКР Павла Рожкова на пост председателя исполкома Паралимпийского комитета России

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Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин

Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Участники внеочередного общего собрания московского городского регионального отделения Паралимпийского комитета России (ПКР) приняли решение выдвинуть Владимира Лукина на выборы президента ПКР, которые состоятся 26 апреля. Об этом сообщает пресс- служба ПКР.

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Также московское отделение выдвинуло первого вице- президента ПКР Павла Рожкова на пост председателя исполкома ПКР и пятикратного паралимпийского чемпиона Андрея Строкина на пост генерального секретаря ПКР. Отчетно-выборная конференция ПКР пройдет 26 апреля. Срок выдвижения кандидатов на пост президента ПКР истекает 6 апреля.

В настоящее время 80-летний Владимир Лукин занимает пост главы ПКР, он возглавляет организацию с 1997 года.

В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР в связи с допинговыми нарушениями. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты по восстановлению прав ПКР: признание выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном и полное восстановление Российского антидопингового агентства.

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