Лукин выдвинут кандидатом на пост президента ПКР московским отделением организации

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Участники внеочередного общего собрания московского городского регионального отделения Паралимпийского комитета России (ПКР) приняли решение выдвинуть Владимира Лукина на выборы президента ПКР, которые состоятся 26 апреля. Об этом сообщает пресс- служба ПКР.

Также московское отделение выдвинуло первого вице- президента ПКР Павла Рожкова на пост председателя исполкома ПКР и пятикратного паралимпийского чемпиона Андрея Строкина на пост генерального секретаря ПКР. Отчетно-выборная конференция ПКР пройдет 26 апреля. Срок выдвижения кандидатов на пост президента ПКР истекает 6 апреля.

В настоящее время 80-летний Владимир Лукин занимает пост главы ПКР, он возглавляет организацию с 1997 года.

В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет приостановил членство ПКР в связи с допинговыми нарушениями. Российской стороне осталось выполнить два пункта дорожной карты по восстановлению прав ПКР: признание выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном и полное восстановление Российского антидопингового агентства.