Матч за шахматную корону может пройти в США после победы Каруаны на турнире претендентов

ТАСС, 30 марта. Матч за звание чемпиона мира по шахматам может быть перенесен из Лондона в Сент-Луис после победы американца Фабиано Каруаны на турнире претендентов. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Турнир претендентов прошел в марте в Берлине. Каруана стал первым американцем с 1972 года, который примет участие в матче за мировую шахматную корону. Американский миллиардер Рекс Синкфилд, являющийся спонсором Каруаны, готов увеличить призовой фонд матча с целью его переноса в Сент-Луис. Сейчас призовой фонд составляет €1 млн.

Матч за шахматную корону должен пройти в Лондоне с 9 по 28 ноября. Каруана проведет 12 партий с действующим обладателем звания чемпиона мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году матч за шахматную корону состоялся в Нью-Йорке, тогда Карлсен на тай-брейке победил россиянина Сергея Карякина.