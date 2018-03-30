Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч за шахматную корону может пройти в США после победы Каруаны на турнире претендентов

Спорт
30 марта, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Американский миллиардер Рекс Синкфилд готов увеличить призовой фонд матча с целью его переноса в Сент-Луис из Лондона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 марта. Матч за звание чемпиона мира по шахматам может быть перенесен из Лондона в Сент-Луис после победы американца Фабиано Каруаны на турнире претендентов. Об этом сообщает британское издание Guardian.

Турнир претендентов прошел в марте в Берлине. Каруана стал первым американцем с 1972 года, который примет участие в матче за мировую шахматную корону. Американский миллиардер Рекс Синкфилд, являющийся спонсором Каруаны, готов увеличить призовой фонд матча с целью его переноса в Сент-Луис. Сейчас призовой фонд составляет €1 млн.

Матч за шахматную корону должен пройти в Лондоне с 9 по 28 ноября. Каруана проведет 12 партий с действующим обладателем звания чемпиона мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном.

В 2016 году матч за шахматную корону состоялся в Нью-Йорке, тогда Карлсен на тай-брейке победил россиянина Сергея Карякина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Матч за мировую шахматную корону
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ вызвали послов западных стран
2
Умерла народная артистка России Наталья Попович
3
СМИ: Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали из-за проблем с сердцем
4
МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами
5
Sky: британский военнослужащий погиб в Сирии в ходе операции под командованием США
6
Пресс-секретарь президента Чехии прокомментировал выдачу Никулина США
7
WADA получило новый инструмент давления на Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники