Карлсен и Каруана сыграют на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 31 марта. Шахматный супертурнир стартует в субботу в Германии с участием чемпиона мира Магнуса Карлсена из Норвегии и ставшего претендентом на шахматную корону американца Фабиано Каруаны. Турнир пройдет в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден- Бадене.

Шахматный турнир при финансовой поддержке компании Grenke проводится с 2013 года, в нынешнем году впервые здесь сыграет российский гроссмейстер - Никита Витюгов. В число десяти участников также вошли 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд, армянин Левон Аронян, француз Максим Вашье-Лаграв, представляющий Азербайджан Аркадий Найдич, два шахматиста из Германии - Георг Майер и Маттиас Блюбаум, а также китаянка Хоу Ифань.

Первые три тура пройдут 31 марта - 2 апреля в Карлсруэ, затем участники переедут в Баден-Баден, где 4-9 апреля проведут еще шесть туров. При этом Каруана и Карлсен сыграют уже в первом туре в субботу, белые фигуры будут у американца. Турнир пройдет с классическим контролем времени, при равенстве очков главным критерием является количество побед. Вплоть до 40-го хода шахматисты не вправе предлагать ничью.

25-летний Каруана на днях стал победителем турнира претендентов в Берлине, получив право сыграть с Карлсеном в матче за титул чемпиона мира в ноябре в Лондоне. Из немецкой столицы переехал на юго-запад страны и другой участник турнира претендентов - Левон Аронян, который, в отличие от Каруаны, выступил неудачно, заняв последнее место.

Ананд стал первым победителем Grenke Chess Classic в 2013 году. В следующем году в турнире принимали участие лишь местные шахматисты, а лучшим стал представляющий тогда Германию Найдич. В 2015 году турнир выиграл Карлсен, а в 2017-м - Аронян. Два года назад Grenke Chess Classic не проводился.