Каруана назвал партию черными против Крамника самой волнительной на турнире претендентов

ТАСС, 28 марта. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана назвал партию черными фигурами против россиянина Владимира Крамника самой волнительной для себя на турнире претендентов. Слова Каруаны приводит "Газета.Ru".

Каруана стал победителем турнира претендентов. 25-летний американец одержал пять побед, восемь партий завершил вничью, один раз потерпел поражение, уступив российскому гроссмейстеру Сергею Карякину. Встреча Каруаны и Крамника, в которой американец играл черными фигурами, прошла в четвертом туре и завершилась победой Каруаны.

"Думаю, я отлично подготовился к турниру и приехал сюда в хорошей форме, - сказал Каруана. - Конечно, тут было немало сложных моментов, но я доволен тем, как готовился и играл. Может быть, моей лучшей партией была игра против Уэсли Со в первом туре, хотя партией против Грищука я тоже очень доволен. Очень богатой по содержанию и волнительной оказалась моя партия черными против Крамника - очень нервная партия".

Каруана отметил интересную игру Крамника. "Владимир Крамник очень интересный шахматист сегодня, - сказал Каруана. - Он играет блестяще, но абсолютно нестабильно, также он зачастую очень странно оценивает позицию. Но он, конечно, блестящий шахматист, один из самых интересных в мире".

"Меня очень впечатлило выступление Сергея Карякина, - добавил Каруана. - Он стартовал очень плохо, но когда у него появились шансы, он воспользовался ими".

Американец рассказал, что использовал на турнире заготовки соперников. "Думаю, Александр Грищук крайне разочарован своим выступлением, у него были шансы почти до самого конца турнира, но ничья в 12-м туре с Левоном Ароняном его расстроила, потому что у него были шансы на победу в этой партии, и после этой ничьей он неожиданно проиграл обе последние партии, - сказал Каруана. - На мой взгляд, ему принадлежит самая интересная дебютная идея в этом турнире - после жертвы фигуры в партии с Дин Лижэнем. Его новая идея также сработала в партии с Ароняном; в следующем туре я ее скопировал, это прекрасная заготовка, думаю, в дебютной стадии он наиболее творческий и созидательный шахматист".

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном и Каруаной пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.