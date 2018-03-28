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Каруана назвал партию черными против Крамника самой волнительной на турнире претендентов

Спорт
28 марта, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Встреча гроссмейстеров прошла в четвертом туре и завершилась победой Каруаны

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Фабиано Каруана

Фабиано Каруана

© EPA-EFE/OMER MESSINGER

ТАСС, 28 марта. Американский гроссмейстер Фабиано Каруана назвал партию черными фигурами против россиянина Владимира Крамника самой волнительной для себя на турнире претендентов. Слова Каруаны приводит "Газета.Ru".

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Крамник проиграл Каруане в четвертом туре шахматного турнира претендентов

Каруана стал победителем турнира претендентов. 25-летний американец одержал пять побед, восемь партий завершил вничью, один раз потерпел поражение, уступив российскому гроссмейстеру Сергею Карякину. Встреча Каруаны и Крамника, в которой американец играл черными фигурами, прошла в четвертом туре и завершилась победой Каруаны.

"Думаю, я отлично подготовился к турниру и приехал сюда в хорошей форме, - сказал Каруана. - Конечно, тут было немало сложных моментов, но я доволен тем, как готовился и играл. Может быть, моей лучшей партией была игра против Уэсли Со в первом туре, хотя партией против Грищука я тоже очень доволен. Очень богатой по содержанию и волнительной оказалась моя партия черными против Крамника - очень нервная партия".

Каруана отметил интересную игру Крамника. "Владимир Крамник очень интересный шахматист сегодня, - сказал Каруана. - Он играет блестяще, но абсолютно нестабильно, также он зачастую очень странно оценивает позицию. Но он, конечно, блестящий шахматист, один из самых интересных в мире".

"Меня очень впечатлило выступление Сергея Карякина, - добавил Каруана. - Он стартовал очень плохо, но когда у него появились шансы, он воспользовался ими".

Американец рассказал, что использовал на турнире заготовки соперников. "Думаю, Александр Грищук крайне разочарован своим выступлением, у него были шансы почти до самого конца турнира, но ничья в 12-м туре с Левоном Ароняном его расстроила, потому что у него были шансы на победу в этой партии, и после этой ничьей он неожиданно проиграл обе последние партии, - сказал Каруана. - На мой взгляд, ему принадлежит самая интересная дебютная идея в этом турнире - после жертвы фигуры в партии с Дин Лижэнем. Его новая идея также сработала в партии с Ароняном; в следующем туре я ее скопировал, это прекрасная заготовка, думаю, в дебютной стадии он наиболее творческий и созидательный шахматист".

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Магнусом Карлсеном и Каруаной пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.

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