Каруана считает, что имеет равные шансы с Карлсеном в матче за шахматную корону

ТАСС, 28 марта. /ТАСС/. Победитель турнира претендентов американец Фабиано Каруана считает, что имеет равные шансы с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира. Слова Каруаны приводит "Газета.Ru".

На турнире претендентов в Берлине 25-летний американец одержал пять побед, восемь партий завершил вничью, один раз потерпел поражение, уступив российскому гроссмейстеру Сергею Карякину.

"Считаю, что они [шансы] примерно равны, фифти-фифти, - сказал Каруана. - Не думаю, что он [Карлсен] большой фаворит в матче. У меня есть шанс, и многое будет зависеть от того, насколько хорошо я сумею подготовиться. Если будет все в порядке с подготовкой, я буду хорошо себя чувствовать, буду уверенным в собственных силах, то определенно это будет упорный матч".

Перед заключительным туром Каруана опережал ближайших конкурентов россиянина Сергея Карякина и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова на пол-очка. Победа в партии с россиянином Александром Грищуком гарантировала Каруане первое место в турнире. При других исходах партий заключительного тура американец мог потерять лидерство.

"Определенно, был шанс, что Сергей может выиграть, также нельзя было исключать, что Шахрияр сможет обыграть черными Владимира Крамника, - сказал Каруана. - Я считал, что лучше всего для меня - постараться сыграть нормальную партию; если ничья, то ничья. Очевидно, я не стремился к ничьей с самого начала, а играл в шахматы и смотрел, как будут развиваться события".

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула Карлсеном и Каруаной пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.