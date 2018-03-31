Гудьонсен: исландские болельщики ожидают хорошего выступления сборной на ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 марта. /ТАСС/. Болельщики сборной Исландии рассчитывают на удачное выступление команды на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Такое мнение журналистам высказал бывший форвард исландской сборной, лучший бомбардир в истории команды Эйдур Гудьонсен.

В субботу на Театральной площади Ростова-на-Дону начал свою работу Парк футбола ЧМ-2018, Гудьонсен стал его почетным гостем.

Чемпионат Европы 2016 года во Франции стал для сборной Исландии первым крупным турниром в истории. Исландцы вышли в плей-офф, заняв второе место в группе с командами Португалии, Австрии и Венгрии. В 1/8 финала исландская команда обыграла сборную Англии (2:1), а в четвертьфинале проиграла французам (2:5). Та игра стала для Гудьонсена последней в составе сборной.

"Я думаю, по итогам того чемпионата мы показали себя не только как сборная, но и как яркая страна, - сказал Гудьонсен. - В целом, от предстоящего чемпионата мира очень высокие ожидания - и у меня, и у страны. Многие фанаты купили билеты и решили лично посмотреть матчи в России. Мы должны относиться так же, как и чемпионату Европы, поэтому сыграем лучшим образом, это должно быть ключевым".

"В последние годы команда Исландии верит в свои силы, им везде комфортно играть. У команды большое сердце, сильный ум, они привыкли играть в позиции более слабой команды, когда они кажутся более слабыми, с сильными соперниками, думаю, они справятся на чемпионате мира", - добавил исландец.

"Рад, когда исландские футболисты добиваются успеха"

"Я второй раз в России, впервые приезжал в составе "Челси", когда мы играли против ЦСКА в Лиге чемпионов, - отметил Гудьонсен. - У меня не было возможности осмотреть достопримечательности, но теперь у меня есть два дня, надеюсь посмотреть гораздо больше. Рад, что что смог приехать сюда сейчас, перед тем, как вернуться летом".

Сыграть на чемпионате мира в составе сборной Исландии могут сразу три футболиста "Ростова" - защитники Рагнар Сигурдссон и Сверрир Ингасон, а также форвард Бьорн Сигурдарсон. "Я знаю их хорошо, особенно хорошо знаком с Сигурдссоном, потому что мы долго играли с ним в сборной. Со всеми в хороших отношениях. Всегда приятно видеть исландских игроков, когда они добиваются успехов", - сказал Гудьонсен.

Сборная Исландии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командой Аргентины 16 июня в Москве, с нигерийцами 22 июня в Волгограде и с хорватами 26 июня в Ростове-на-Дону.