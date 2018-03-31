Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.03:
$ 57.26
€ 70.56
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парфенов: ФК "Тосно" показал качественную и достойную игру в матче против "Спартака"

Спорт
31 марта, 21:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

По мнению главного тренера команды из Ленинградской области, его подопечные волновались в матче с московским клубом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты "Тосно" в матче чемпионата России против московского "Спартака" показали качественную и достойную игру. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов.

Галерея
12 фото
Футболисты "Спартака"
© Станислав Красильников/ТАСС

"Спартак" обыграл "Тосно" в матче РФПЛ и сократил отрыв от "Локомотива" до двух очков

"Спартак" со счетом 2:1 одержал победу над "Тосно" в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

"Качество игры команды поначалу не устраивало. Исходя из результатов конкурентов, нужны были очки, и ребята волновались. Но мы не повесили голову, перестроились, выровняли игру. Считаю, что мы показали достойную и качественную игру, за нее нам не стыдно", - отметил Парфенов.

"Сегодня я увидел команду, я сказал ребятам об этом в раздевалке. Будет такой настрой, добавим качество - проблем не будет. Все как было в наших руках, так и осталось", - добавил он.

Единственный гол "Тосно" в этой встрече забил воспитанник спартаковской школы Павел Погребняк. "Это первый наш пенальти в чемпионате", - сказал Парфенов, отвечая на вопрос о том, является ли Погребняк штатным пенальтистом команды, или он просто хотел забить "Спартаку".

"Тосно" занимает 15-е место, в активе команды 23 очка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудники генконсульства США сняли флаг страны со здания в Петербурге
2
Потерявший семью при пожаре в Кемерове показал в Instagram видео с эвакуацией из ТЦ
3
Суд арестовал на два месяца брата совладельца группы "Сумма"
4
Москва направила Парижу ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
5
Зюганов сообщил об участии Грудинина в выборах в сентябре
6
Москва направила Лондону ноту со списком вопросов по делу Скрипалей
7
МИД: для паритета с РФ британцам понадобится сократить дипмиссию примерно на 50 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
ЧИТАЕТЕ ТАСС?
Добавьте tass.ru в свои источники