Парфенов: ФК "Тосно" показал качественную и достойную игру в матче против "Спартака"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Футболисты "Тосно" в матче чемпионата России против московского "Спартака" показали качественную и достойную игру. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов.

"Спартак" со счетом 2:1 одержал победу над "Тосно" в домашнем матче 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

"Качество игры команды поначалу не устраивало. Исходя из результатов конкурентов, нужны были очки, и ребята волновались. Но мы не повесили голову, перестроились, выровняли игру. Считаю, что мы показали достойную и качественную игру, за нее нам не стыдно", - отметил Парфенов.

"Сегодня я увидел команду, я сказал ребятам об этом в раздевалке. Будет такой настрой, добавим качество - проблем не будет. Все как было в наших руках, так и осталось", - добавил он.

Единственный гол "Тосно" в этой встрече забил воспитанник спартаковской школы Павел Погребняк. "Это первый наш пенальти в чемпионате", - сказал Парфенов, отвечая на вопрос о том, является ли Погребняк штатным пенальтистом команды, или он просто хотел забить "Спартаку".

"Тосно" занимает 15-е место, в активе команды 23 очка.