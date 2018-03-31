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Вратарь клуба НХЛ "Колорадо" Варламов выбыл до конца сезона из-за травмы

Спорт
31 марта, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

В субботу 29-летний россиянин помог "Колорадо" с разгромным счетом победить "Чикаго" в матче регулярного чемпионата

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Семен Варламов

Семен Варламов

© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 31 марта. Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Семен Варламов выбыл из строя до конца сезона из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу 29-летний россиянин помог "Колорадо" с разгромным счетом победить "Чикаго" в матче регулярного чемпионата лиги (5:0). Голкипер отразил все 30 бросков по своим воротам, но не сумел доиграть до конца матча из-за повреждения, полученного в столкновении с форвардом соперника Томасом Юрчо.

"Варламов из-за травмы выбыл до конца сезона", - говорится в сообщении.

По итогам субботних матчей Варламов был признан второй звездой дня в НХЛ.

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