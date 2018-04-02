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Нурмагомедов надеется, что отмена боя станет для Фергюсона уроком

Спорт
2 апреля, 7:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном был отменен из-за травмы американца

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Материал из 1 страницы
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

© John Locher/AP

ТАСС, 2 апреля. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов надеется, что ситуация с отменой боя станет уроком для американца Тони Фергюсона. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Бой за звание чемпиона в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был стать главным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью- Йорке. Однако в понедельник стало известно, что Фергюсон не сможет принять участие в поединке из-за травмы колена. Нурмагомедов проведет бой против другого американца Макса Холлоуэя.

Tony heal up man. Just want to advise you, don’t talk too much anymore. Lot of thoughts in my head right now, but I don’t want to become like you. Hope, this lesson will teach you watch your mouth. ❗️ На счёт этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове конечно много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научит тебя следить за языком. #ready #ufc223 #Alhamdulillah #победатолькоотВсевышнего

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

"Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай, в голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком", - написал Нурмагомедов.

Ранее Фергюсон заявил, что, пока он готовится к поединку, Нурмагомедов вынужден контролировать свой вес. Также он говорил, что готов к замене россиянина на другого бойца.

Нурмагомедов должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой также был отменен.

Нурмагомедов 31 декабря победил бразильца Эдсона Барбосу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 34-летнего Фергюсона 23 победы и три поражения.

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