Нурмагомедов надеется, что отмена боя станет для Фергюсона уроком

Tony heal up man. Just want to advise you, don’t talk too much anymore. Lot of thoughts in my head right now, but I don’t want to become like you. Hope, this lesson will teach you watch your mouth. ❗️ На счёт этой ситуации я просто хочу сказать Тони: больше не болтай, в голове конечно много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научит тебя следить за языком. #ready #ufc223 #Alhamdulillah #победатолькоотВсевышнего

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 1 Апр 2018 в 4:25 PDT