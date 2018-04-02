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Глава UFC: Нурмагомедов проведет бой против Холлоуэя вместо поединка с Фергюсоном

Спорт
2 апреля, 3:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

По словам Дэйны Уайта, Фергюсон не сможет принять участие в поединке из-за травмы колена

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Материал из 1 страницы
Хабиб Нурмагомедов (слева), Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

Хабиб Нурмагомедов (слева), Дэйна Уайт и Тони Фергюсон

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 2 апреля. Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится из-за травмы американца. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Поединок должен был стать главным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. По словам Уайта, Фергюсон не сможет принять участие в поединке из-за травмы колена. Соперником Нурмагомедова станет американец Макс Холлоуэй. На кону боя будет стоять титул чемпиона организации в легком весе.

BOOM!!!!!! We got Khabib vs The Champ Max Holloway for the 155lb title this Saturday in Brooklyn New York!!!!!!!

Публикация от Dana White (@danawhite)

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой был отменен.

Нурмагомедов 31 декабря победил бразильца Эдсона Барбосу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения.

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