Глава UFC: Нурмагомедов проведет бой против Холлоуэя вместо поединка с Фергюсоном

ТАСС, 2 апреля. Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится из-за травмы американца. Об этом на своей странице в Instagram сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Поединок должен был стать главным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. По словам Уайта, Фергюсон не сможет принять участие в поединке из-за травмы колена. Соперником Нурмагомедова станет американец Макс Холлоуэй. На кону боя будет стоять титул чемпиона организации в легком весе.

BOOM!!!!!! We got Khabib vs The Champ Max Holloway for the 155lb title this Saturday in Brooklyn New York!!!!!!! Публикация от Dana White (@danawhite) 1 Апр 2018 в 3:48 PDT

Россиянин должен был провести поединок с Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса. Бой был отменен.

Нурмагомедов 31 декабря победил бразильца Эдсона Барбосу единогласным решением судей. В активе 29-летнего россиянина 25 побед и ни одного поражения. На счету 26-летнего Холлоуэя 19 побед и три поражения.