"Дорога болельщиков" соединит парк и "Волгоград-Арену" на финале Кубка России по футболу

ВОЛГОГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. "Дорога болельщиков" длиной 1,4 км и шириной 14 метров соединит Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) и 45-тысячный стадион "Волгоград-Арена" в день финального матча Кубка России по футболу 9 мая в Волгограде. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в администрации Волгоградской области.

"9 мая в Волгограде пройдет финал Кубка России по футболу, из Центрального парка культуры и отдыха, расположенного рядом с "Волгоград-Ареной", горожане и гости смогут пройти на стадион вдоль Волги по тематической "дороге болельщиков" длиной 1,4 км и шириной 14 метров". Открыть эту "дорогу" планируется до конца апреля", - сказал представитель администрации.

По словам собеседника, на "Дороге болельщиков" будут установлены футбольные атрибуты, символика, в том числе посвященная и предстоящему чемпионату мира по футболу. "Совместно с областным краеведческим музеем здесь также планируется разместить экспозицию, посвященную футбольному клубу "Ротор-Волгоград". Кроме того, в ЦПКиО 9 мая также пройдет большой молодежный арт-фестиваль", - уточнил собеседник агентства.

Финальный матч Кубка России 9 мая - третий и последний тестовый матч на 45-тысячном стадионе "Волгоград Арена", построенном к ЧМ-2018. До этого на стадионе пройдут два тестовых матча с участием "Ротора". 21 апреля волгоградцы будут принимать "Луч-Энергию" из Владивостока, 2 мая - самарские "Крылья Советов".