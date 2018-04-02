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Прядкин: поле на домашнем стадионе "Ростова" находится в неудовлетворительном состоянии

Спорт
2 апреля, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В воскресенье "Олимп-2" принял матч "Ростова" и ЦСКА

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Глава РФПЛ Сергей Прядкин

Глава РФПЛ Сергей Прядкин

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Поле стадиона "Олимп-2", который является домашней ареной для футбольного клуба "Ростов", находится в неудовлетворительном состоянии уже на протяжении двух туров чемпионата России. Об этом журналистам сообщил президент Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин на пресс-конференции по итогам 24-го тура чемпионата страны.

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"В Ростове безобразное поле второй матч подряд, это никуда не годится", - сказал Прядкин.

Со следующего тура российского чемпионата "Ростов" должен начать проводить игры на новом стадионе "Ростов- Арена", построенным к чемпионату мира 2018 года. В рамках чемпионата России на арене пройдут три тестовых игры. "Ростов" 15 апреля встретится с клубом "СКА-Хабаровск", 29 апреля - с "Тосно", 13 мая - с екатеринбургским "Уралом".

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