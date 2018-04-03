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Почти половина билетов забронирована на бесплатные поезда для болельщиков ЧМ-2018

Спорт
3 апреля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира было выделено 728 дополнительных поездов на 440 тысяч мест

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© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Около половины бесплатных билетов на проезд в поездах, организованных для перемещения болельщиков между городами - организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года в России, были оформлены. Об этом говорится в пресс-релизе "Транспортной дирекции - 2018".

Всего болельщиками было забронировано более 200 тысяч билетов на бесплатные поезда, что составляет более 46% от общего числа мест.

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"На данный момент болельщики из 145 стран уже успели оформить билеты на бесплатные поезда. Половина бронирований сделана именно иностранными болельщиками. Среди зарубежных стран, которые активнее всего бронируют места в поездах, являются Колумбия, Аргентина, Китай, Мексика и США" - сообщил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Кирилл Поляков.

Для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира было выделено 728 дополнительных поездов на 440 тысяч мест. Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan-ID). Поезда для бесплатной перевозки болельщиков во время чемпионата мира будут формироваться из комфортабельных купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетными комплексами, а также вагона-ресторана. Планируется задействовать одноэтажные и двухэтажные поезда, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж".

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

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