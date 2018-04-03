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Завершился второй период второго этапа продаж билетов на ЧМ-2018 по футболу

Спорт
3 апреля, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

На следующем этапе начнутся продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Второй период второго этапа продаж билетов на чемпионат мира 2018 года по футболу завершился во вторник.

Второй этап продаж состоял из двух периодов - второй период стартовал 13 марта. Билеты реализовывались в порядке живой очереди, в продаже были доступны билеты на все матчи, кроме финала и встречи между сборными Аргентины и Исландии в Москве. Также в продажу на данном этапе поступили билеты четвертой категории на определенные матчи; билеты данной категории предназначены только для резидентов РФ, их стоимость меньше обычных - цена самого дешевого билета четвертой категории на матч группового этапа составляет 1280 рублей, на матчи 1/8 финала - 2240 рублей, на четвертьфиналы и матч за третье место - 3800 рублей, на полуфиналы - 4480 рублей. Всего ФИФА выделила 350 тысяч билетов четвертой категории.

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По итогам первого этапа продаж, который также был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов. Большинство заявок на билеты поступило из России (53%). Оставшиеся 47% билетов были распределены среди иностранных болельщиков, по заявкам лидируют представители США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.

На следующем этапе начнутся продажи "в последний момент", когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля - в день финала чемпионата мира.

Категории билетов ЧМ-2018

ФИФА объявила стоимость билетов на матчи чемпионата мира в июле 2016 года. Билеты разделены на четыре ценовые категории, при этом одна из них сделана специально для резидентов РФ. Без учетов матча открытия и финала, стоимость билетов третьей категории варьируется от $105 до $285, второй категории - от $165 до $480, первой - от $210 до $750. Кроме того, рекомендуется после подтверждения приобретения билетов сразу подавать заявку на получение паспорта болельщика.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны - хозяйки чемпионата мира. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами ЧМ-2018, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году.

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