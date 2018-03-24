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ФИФА: темпы продаж билетов доказывают желание иностранцев приехать на ЧМ в Россию

Спорт
24 марта, 13:57 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 24, марта. /ТАСС

В Нижнем Новгороде инспекции по проведению соревнований и мероприятий ФИФА удалось посетить не только стадион, но и аэропорт, отели, тренировочные площадки и новую станцию метро

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта. /ТАСС/. Темпы продаж билетов на чемпионат мира по футболу в России доказывают желание иностранцев приехать на турнир. Об этом заявил журналистам директор департамента по проведению соревнований и мероприятий Международной федерации футбола (ФИФА) Колин Смит.

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"Я не раз посетил все города и всегда был впечатлен теплым приемом и энтузиазмом, с которыми хозяева готовятся к приему чемпионата мира. Продажи билетов идут очень хорошо, это говорит, что иностранцы хотят сюда приехать и посмотреть страну, которую они, возможно, без чемпионата мира не увидели бы", - сказал он во время инспекционного визита на стадион в Нижнем Новгороде.

Как рассказал Смит, в Нижнем Новгороде инспекции удалось посетить не только стадион, но и аэропорт, отели, тренировочные площадки и новую станцию метро. "Рады услышать, что стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сейчас остается задача возведения временной инфраструктуры, которой потребуется много. Планируем логистику, как люди будут приезжать на объект и как уезжать с него. Основные строительные работы закончены, остались мелкие детали, которые будут закончены к первым тестовым мероприятиям", - добавил он.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Нижнем Новгороде состоятся четыре встречи группового этапа: Швеция - Южная Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня ). Также город примет матч 1/8 финала и четвертьфинал.

Первый тестовый матч на стадионе "Нижний Новгород" пройдет 15 апреля. В нем сыграют местный "Олимпиец" и санкт- петербургский "Зенит-2" в рамках 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

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