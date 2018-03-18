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Сорокин: ФИФА полностью удовлетворена темпами продаж билетов на ЧМ-2018

Спорт
18 марта, 20:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Сейчас идет второй этап продаж билетов на матчи чемпионата мира в порядке живой очереди

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) полностью удовлетворено темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Сейчас идет второй этап продаж билетов на матчи чемпионата мира в порядке живой очереди. Этот этап завершится 3 апреля.

"Продажи идут хорошо, за первый день было продано очень большое количество. Это удовлетворяет не только нас, но и ФИФА: сейчас рассказали им о темпах продаж, руководство организации осталось удовлетворенным. Следующий этап - продажи в билетных центрах, там будет распродаваться все, что осталось - билеты всех категорий, потому что они никогда не распродаются в первых двух волнах. Другое дело, что на какие-то матчи спрос выше, поэтому туда каких-то билетов может не быть", - сказал Сорокин.

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Он рассказал, что на следующей неделе обсудит с представителями ФИФА возможность использования временных трибун на стадионе "Фишт" в Сочи во время чемпионата мира. На Кубке конфедераций летом прошлого года билеты на эти трибуны продавались частично. "Завтра начинается инспекционный визит, будем ездить по городам, так что на следующей неделе обсудим с коллегами и решим по поводу трибун", - сообщил гендиректор оргкомитета.

Последний этап продаж билетов на чемпионат мира начнется 18 апреля и завершится в конце турнира - 15 июля. В этот период билеты впервые можно будет купить не только в интернете, но и в кассе, а также на сайте ФИФА откроется перепродажа билетов для тех, кто по каким-либо причинам не сможет посетить матчи.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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