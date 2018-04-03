"Рубин" не давал футболисту Ахметову прямого указания работать в отделе кадров

МОСКВА, 3 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Рубин" не давал полузащитнику Ильзату Ахметову прямого указания работать в отделе кадров, а не на футбольном поле. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

Ранее портал "Чемпионат.com" распространил письмо, которое "Рубин" отправил 20-летнему футболисту. В этом письме указано, что МАУ "ФК "Рубин" больше не является профессиональным клубом, поэтому не может предоставить игроку программы тренировочного процесса. Если Ахметов намерен работать в организации, то он может явиться в отдел кадров.

"Я не вижу, чтобы Ахметова перевели в кадровики. Ему просто приказали явиться в отдел кадров, но в письме нет прямого указания там работать. Да, клуб не очень последователен, и я не понимаю, какая у него тактика и чего он хочет добиться от футболиста. Игрок не хочет подписывать новый договор и, видимо, не подпишет его. К нам он пока не обращался, мы с ним на контакт не выходили, у него есть свои советники", - сказал Зотов.

В течение марта "Рубин" завершил процедуру реорганизации формы собственности, 16 марта решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО "ФК "Рубин" признано полным спортивным правопреемником МАУ "ФК "Рубин", к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

Ахметов является единственным футболистом, который не подписал контракт с новым юридическим лицом клуба. В случае, если игрок перейдет в другую команду, "Рубин" планирует обратиться в суд из-за нарушения трудовых отношений между футболистом и бывшим юридическим лицом. 20-летний Ахметов является воспитанником "Рубина", он впервые сыграл за основную команду в 2014 году. В текущем сезоне полузащитник сыграл за главную команду три матча, а также провел 12 игр в молодежном первенстве России, игрок привлекался в молодежную сборную России.