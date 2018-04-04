"Лос-Анджелес Клипперс" победил "Сан-Антонио" в матче НБА

ТАСС, 4 апреля. "Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Сан-Антонио" со счетом 113:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Тобайас Харрис, набравший 31 очко. Также он записал на свой счет девять подборов, три результативные передачи и два перехвата. Центровой "Клипперс" Деандре Джордан оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и сделав 17 подборов. Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард "Сан- Антонио" Ламаркус Олдридж, в активе которого 35 очков. Перед началом последней четверти хозяева проигрывали со счетом 72:83, но в четвертом отрезке игры "Клипперс" были сильнее "Сан-Антонио" (41:27).

"Сан-Антонио" опустился на пятое место в Западной конференции, уступив четвертую позицию "Юте". В активе техасской команды 45 побед при 33 поражениях. "Клипперс" занимают десятое место на Западе, но продолжают борьбу за плей-офф. На счету калифорнийцев 42 победы и 36 поражений. "Нью-Орлеан", который занимает восьмое место, одержал 43 победы и потерпел 34 поражения.

В следующем матче "Клипперс" в ночь на 6 апреля на выезде сыграют с "Ютой". "Сан-Антонио" в ночь на 5 апреля на выезде встретится с "Лос-Анджелес Лейкерс".

В других матчах дня "Денвер" дома обыграл "Индиану" (107:104), "Юта" на своей площадке победила "Лейкерс" (117:110), "Хьюстон" также на своей площадке оказался сильнее "Вашингтона" (120:104), "Бостон" на выезде уступил "Милоуки" (102:106), "Голден Стейт" в гостях победил "Оклахому" (111:107), "Портленд" на выезде проиграл "Далласу" (109:115). Лидер Восточной конференции "Торонто" проиграл на выезде "Кливленду" со счетом 106:112, для канадской команды это поражение стал вторым подряд и пятым за последние 9 матчей.