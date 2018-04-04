Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лос-Анджелес Клипперс" победил "Сан-Антонио" в матче НБА

Спорт
4 апреля, 9:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Тобайас Харрис, набравший 31 очко

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 апреля. "Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Сан-Антонио" со счетом 113:110 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Тобайас Харрис, набравший 31 очко. Также он записал на свой счет девять подборов, три результативные передачи и два перехвата. Центровой "Клипперс" Деандре Джордан оформил дабл-дабл, набрав 10 очков и сделав 17 подборов. Самым результативным баскетболистом встречи стал форвард "Сан- Антонио" Ламаркус Олдридж, в активе которого 35 очков. Перед началом последней четверти хозяева проигрывали со счетом 72:83, но в четвертом отрезке игры "Клипперс" были сильнее "Сан-Антонио" (41:27).

Смотрите также

"Сан-Антонио" прервал 11-матчевую победную серию "Хьюстона" в НБА

"Хьюстон" впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата НБА

Джеймс установил рекорд НБА по количеству матчей подряд с 10 и более набранными очками

"Сан-Антонио" опустился на пятое место в Западной конференции, уступив четвертую позицию "Юте". В активе техасской команды 45 побед при 33 поражениях. "Клипперс" занимают десятое место на Западе, но продолжают борьбу за плей-офф. На счету калифорнийцев 42 победы и 36 поражений. "Нью-Орлеан", который занимает восьмое место, одержал 43 победы и потерпел 34 поражения.

В следующем матче "Клипперс" в ночь на 6 апреля на выезде сыграют с "Ютой". "Сан-Антонио" в ночь на 5 апреля на выезде встретится с "Лос-Анджелес Лейкерс".

В других матчах дня "Денвер" дома обыграл "Индиану" (107:104), "Юта" на своей площадке победила "Лейкерс" (117:110), "Хьюстон" также на своей площадке оказался сильнее "Вашингтона" (120:104), "Бостон" на выезде уступил "Милоуки" (102:106), "Голден Стейт" в гостях победил "Оклахому" (111:107), "Портленд" на выезде проиграл "Далласу" (109:115). Лидер Восточной конференции "Торонто" проиграл на выезде "Кливленду" со счетом 106:112, для канадской команды это поражение стал вторым подряд и пятым за последние 9 матчей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
2
В ФРГ раскритиковали Великобританию за отсутствие доказательств в деле Скрипаля
3
Захарченко утверждает, что из изъятых у него 9 млрд руб. ему принадлежат только 93 тыс.
4
Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Госдеп: Россия может прислать замену высланным из США дипломатам
7
Источник: украинские пограничники вывезли капитана судна "Норд" в неизвестном направлении
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости