"Хьюстон" впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата НБА

ТАСС, 1 апреля. Клуб Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Хьюстон" впервые в истории выиграл регулярный чемпионат.

Это произошло после поражения "Торонто" в гостевом матче чемпионата НБА против "Бостона" (98:110). В турнирной таблице "Хьюстон", одержавший 62 победы при 14 поражениях, за шесть игр до конца регулярного чемпионата досрочно стал первым, второе место занимает действующий чемпион НБА "Голден Стэйт", в активе которого 55 побед и 21 поражение, третьим идет "Торонто" (55 побед и 21 поражение).

"Хьюстон" выиграл регулярный чемпионат НБА впервые за 50 лет. Более длинная серия без побед принадлежит "Атланте" (68).

В следующем матче "Хьюстон" на выезде сыграет с "Сан- Антонио" 1 апреля. Плей-офф НБА начнется 14 апреля.