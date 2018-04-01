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"Хьюстон" впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата НБА

Спорт
1 апреля, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

На счету "Хьюстона" 62 победы при 14 поражениях

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ТАСС, 1 апреля. Клуб Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Хьюстон" впервые в истории выиграл регулярный чемпионат.

Это произошло после поражения "Торонто" в гостевом матче чемпионата НБА против "Бостона" (98:110). В турнирной таблице "Хьюстон", одержавший 62 победы при 14 поражениях, за шесть игр до конца регулярного чемпионата досрочно стал первым, второе место занимает действующий чемпион НБА "Голден Стэйт", в активе которого 55 побед и 21 поражение, третьим идет "Торонто" (55 побед и 21 поражение).

"Хьюстон" выиграл регулярный чемпионат НБА впервые за 50 лет. Более длинная серия без побед принадлежит "Атланте" (68).

В следующем матче "Хьюстон" на выезде сыграет с "Сан- Антонио" 1 апреля. Плей-офф НБА начнется 14 апреля.

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