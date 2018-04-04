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Васильева победила в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Спорт
4 апреля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Серебро завоевала Виктория Сливко, бронза у Ирины Услугиной

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ТАСС, 4 апреля. Маргарита Васильева из Красноярского края завоевала золото в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

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26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 39 минут 5,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала представляющая Тюменскую область Виктория Сливко (отставание 19,5; 0 промахов), бронза у Ирины Услугиной, также выступающей за Тюменскую область (+33,5; 2).

Ранее на чемпионате России Васильева стала третьей в спринте и второй в гонке преследования.

Чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнований, завершится в среду мужской эстафетной гонкой.

О Всероссийских спортивных соревнованиях

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Услугина, Алексей Волков, Ирина Старых, Дарья Виролайнен.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер- министра РФ Дмитрия Медведева, победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн рублей, бронзовый призер - 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.

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