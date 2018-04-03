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Малышко победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Спорт
3 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Серебро завоевал Александр Поварницын, бронзу - Никита Поршнев

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Дмитрий Малышко

Дмитрий Малышко

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 3 апреля. Дмитрий Малышко, представляющий Санкт-Петербург, завоевал золото в масс- старте на 15 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

31-летний спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 23,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал представляющий Удмуртию Александр Поварницын (отставание 20,8 секунды; 1 промах), бронзу - представляющий Ханты-Мансийск Никита Поршнев (+35,7; 2).

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Победитель индивидуальной гонки и спринта Александр Логинов, а также Антон Бабиков, ставший первым в гонке преследования, не приняли участия в масс-старте.

Малышко является олимпийским чемпионом 2014 года в Сочи в эстафете, в Кубке мира в сезоне-2017/18 он провел шесть личных гонок, лучшим результатом для спортсмена стало 16-е место в спринте на этапе в Холменколлене (Норвегия).

Чемпионат России по биатлону, который проходит в рамках Всероссийских спортивных соревнованиях, завершится 4 апреля.

О Всероссийских спортивных соревнованиях

Во Всероссийских спортивных соревнованиях принимают участие спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых Антон Шипулин, Максим Цветков, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгений Гараничев, Логинов, Ирина Услугина, Алексей Волков, Ирина Старых, Дарья Виролайнен.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России отечественные спортсмены выступали в Пхёнчхане под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Россияне могли принять участие в Олимпийских играх только в случае получения специального индивидуального приглашение от Международного олимпийского комитета. Соревнования для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер- министра РФ Дмитрия Медведева, победитель получит 4 млн рублей, серебряный призер - 2,5 млн рублей, бронзовый призер - 1,7 млн рублей, что эквивалентно размеру вознаграждений медалистам Олимпиады.

На Играх в Пхёнчхане выступали только четыре российских биатлониста: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Бабиков и Матвей Елисеев. Они остались без наград.

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