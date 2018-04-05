Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый тестовый матч на "Ростов-Арене" смогут посетить не более 13 тыс. зрителей

Спорт
5 апреля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Продажа билетов на матч "Ростов" - "СКА-Хабаровск" откроется 9 апреля, их можно будет приобрести только в кассах стадиона

Поделиться
Материал из 1 страницы
"Ростов-Арена"

"Ростов-Арена"

© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Первый тестовый футбольный матч на "Ростов-Арене" между "Ростовом" и "СКА-Хабаровском" смогут посетить не более 13 тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

"Ростов" сыграет со "СКА-Хабаровском" 15 апреля в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Смотрите также

Швейцарцы и бразильцы хотят использовать для тренировок в Ростове-на-Дону арену "Олимп-2"

Детям могут разрешить бесплатно посещать матчи на стадионе "Ростов-Арена" после ЧМ

Для "Ростов-Арены" построили новую подстанцию

Продажа билетов на матч откроется 9 апреля, их можно будет приобрести только в кассах стадиона. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны - от 300 рублей. Владельцы абонементов смогут обменять их с 9 по 15 апреля в кассах стадиона "Олимп-2" на билеты на три тестовых матча на "Ростов-Арене".

Стадион "Ростов-Арена", построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурно-зрелищных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
2
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
3
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
4
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости