Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стартовала продажа билетов на Гран-при России "Формулы-1"

Спорт
5 апреля, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В программу этапа Гран-при могут вернуться авиа-шоу и мотофестиваль

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Продажа билетов на российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи стартовала в четверг. Об этом на пресс- конференции сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Сегодня объявляется старт продаж билетов на Гран-при России, - сказал Козак. - Пустых мест не будет. Это уже пятый Гран-при России в истории".

Смотрите также

Сироткин заявил, что хочет стать лучшим пилотом в "Формуле-1" из России

Губернатор: смена собственника трассы "Формулы-1" в Сочи позволит повысить качество гонок

"Сочи Автодром" в ближайшее время будет передан в собственность АНО "Росгонки"

АНО "Росгонки" будет заниматься организацией Гран-при России "Формулы-1"

"Цены на билеты стартуют от 3990 рублей, до 5 июня их можно приобрести со скидкой от 20% до 39%, в зависимости от выбора трибуны. Гонки будут проходить в бархатный сезон - что лучше можно придумать для болельщиков? - сказал генеральный директор "Росгонок" (промоутерской компании, выступающей в роли организатора Гран-при - прим. ТАСС) Алексей Титов. - Мы провели детальное исследование целевой аудитории - более 5 тысяч респондентов, и это позволило сформировать более четкую позицию, чего публика хочет".

Генеральный директор "Росгонок" также отметил, что в программу этапа Гран-при могут вернуться авиа-шоу и мотофестиваль. "Во первых, мы вернули гонки поддержки - "Формулу-2" и GP3, теперь в каждом серии мы можем болеть за своих пилотов, - сообщил Титов. - Работаем над тем, чтобы вернуть в программу авиашоу, авто- и мотофестиваль. Пытаемся перезагрузить концертную программу, хотим загрузить стадион "Фишт" лучшими российскими рок-звездами".

В 2018 году Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Формула-1 Гран-при России
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
6
Чем завершился визит лидеров стран Балтии в США
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости