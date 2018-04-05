Выборы президента Федерации санного спорта России пройдут 14 мая

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации санного спорта России (ФССР), на которой будет выбран глава организации на следующий четырехлетний срок, состоится 14 мая. Об этом ТАСС сообщили в федерации.

5 апреля в Москве проходит президиум Федерации санного спорта России, который утвердил дату проведения очередной отчетно-выборной конференции.

"Отчетно-выборная конференция пройдет 14 мая. В рамках этого мероприятия пройдут выборы президента Федерации санного спорта России", - сообщил собеседник ТАСС.

С августа 2012 года Федерацию санного спорта России возглавляет Наталия Гарт. 25 мая 2014 года она была единогласно переизбрана на четырехлетний срок.