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Выборы президента Федерации санного спорта России пройдут 14 мая

Спорт
5 апреля, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Действующей главой организации является Наталия Гарт

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Глава ФССР Наталия Гарт

Глава ФССР Наталия Гарт

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации санного спорта России (ФССР), на которой будет выбран глава организации на следующий четырехлетний срок, состоится 14 мая. Об этом ТАСС сообщили в федерации.

5 апреля в Москве проходит президиум Федерации санного спорта России, который утвердил дату проведения очередной отчетно-выборной конференции.

"Отчетно-выборная конференция пройдет 14 мая. В рамках этого мероприятия пройдут выборы президента Федерации санного спорта России", - сообщил собеседник ТАСС.

С августа 2012 года Федерацию санного спорта России возглавляет Наталия Гарт. 25 мая 2014 года она была единогласно переизбрана на четырехлетний срок.

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