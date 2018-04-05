УЕФА открыл дело против "Ливерпуля" из-за атаки фанатов на автобус "Манчестер Сити"

ТАСС, 5 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дело в отношении английского "Ливерпуля" за нападение фанатов клуба на автобус с игроками "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В среду перед первым матчем команд в 1/4 финала Лиги чемпионов в Ливерпуле болельщики забросали автобус "Манчестер Сити" бутылками, банками с мусором, факелами и пиротехническими изделиями в тот момент, когда он подъезжал к стадиону. Автобус был поврежден, однако в инциденте никто не пострадал.

"Ливерпуль" обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании предметов, вандализме и нарушении общественного порядка. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело 31 мая.

Похожий инцидент произошел 5 мая 2016 года перед ответным матчем полуфинала Лиги Европы против испанского "Вильярреала" (3:0). Тогда болельщикам "Ливерпуля" было вынесено предупреждение за использование пиротехники, к административной ответственности никто не был привлечен.

"Ливерпуль" принес извинения за поведение своих фанатов. "Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счетом 3:0.