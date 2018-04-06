Бьорндален надеется, что Бьорген продолжит карьеру в качестве тренера

ОСЛО, 6 апреля. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален надеется, что его соотечественница Марит Бьорген, объявившая в пятницу об уходе из лыжного спорта, сможет продолжить карьеру в качестве тренера или спортивного чиновника. Об этом биатлонист заявил норвежскому интернет-изданию Nettavisen.

"Я надеюсь, что Норвежская федерация лыжного спорта сможет найти достойное применение обширному опыту и знаниям Марит", - отметил Бьорндален, который на этой неделе сам заявил об окончании спортивной карьеры и признался, что пока еще не решил, чем будет заниматься в ближайшем будущем.

Биатлонист, на счету которого 13 олимпийских наград против 15, которые за свою карьеру завоевала Бьорген, назвал лыжницу "настоящей легендой спорта" и "бесспорно величайшей из всех норвежских спортсменок".

"То, как она выступала этой зимой на Олимпийских играх, и в какой была форме, несмотря на весь стресс и психологическое давление, было совершенно потрясающе. Даже для такой прекрасной спортсменки, как Марит, это было нечто из ряда вон выходящее", - сказал Бьорндален.

Бьорген, которая после Игр в южнокорейском Пхёнчхане стала самым титулованным атлетом - как среди женщин, так и среди мужчин - в истории проведения зимних Олимпиад, в пятницу на национальном чемпионате в норвежской Альте выиграла гонку на 5 км. После победы 37-летняя лыжница заявила журналистам о том, что подводит черту под своей спортивной карьерой, растянувшейся на два десятка лет. По ее словам, решение уйти из спорта, которое она приняла около месяца назад, далось ей легче, чем оно полагала.