Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории перед боем с Холлоуэем

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов уложился в рамки весовой категории перед боем за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) с американцем Максом Холлоуэем. Таковы результаты церемонии взвешивания, прошедшей в Нью-Йорке.

Вес Нурмагомедова составил 69,85 кг.

Ранее у Нурмагомедова возникали проблемы с весом. Россиянин должен был провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 5 марта 2017 года, однако за несколько часов до официального взвешивания он был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

Бой между Нурмагомедовым и Холлоуэем пройдет в рамках турнира UFC 223 в ночь на 8 апреля в Нью-Йорке. Изначально соперником Нурмагомедова должен был стать Фергюсон, однако он не сможет принять участие в поединке из-за травмы ноги. В послужном списке российского бойца 25 побед (16 - досрочно) и ни одного поражения. Холлоуэй имеет в своем активе 19 побед (11 - досрочно) при трех поражениях.