Олимпийский чемпион Александр Легков объявил о завершении международной карьеры

ТАСС, 6 апреля. Олимпийский чемпион Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Легков объявил о завершении международной карьеры. Об этом спортсмен заявил, выступая в Ханты-Мансийске на ежегодном конкурсе "Спортивная элита".

"Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю, - сказал Легков. - Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Мы с вами увидимся, пусть и не на международных соревнованиях, но на каких-нибудь региональных, на марафонах. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях я говорю стоп".

Легков, которому в мае исполнится 35 лет, одержал победу на Играх в Сочи на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. В его послужном списке также серебро (2007 год) и бронза (2013 год) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де Ски".

В минувшем олимпийском сезоне Легков не выступал по причине временного отстранения, которое было наложено в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. В ноябре дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала его результаты в Сочи, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию россиянина, вернув ему олимпийские награды.