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СМИ: суд Нью-Йорка освободил Макгрегора после нападения на автобус под залог в $50 тысяч

Спорт
6 апреля, 23:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, апреля. /ТАСС

Сообщается, что ирландский боец добровольно явился в 78-е отделение полиции в Нью-Йорке после беседы с президентом UFC Дэйном Уайтом

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Конор Макгрегор (слева)

Конор Макгрегор (слева)

© AP Photo/Julio Cortez

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор в пятницу предстал перед судом в Нью-Йорке за нападение на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) у спортивного комплекса "Барклис-сентер". Залог под освобождение его из-под стражи до судебного разбирательства определен в 50 тыс. долларов, сообщил портал TMZ.

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Макгрегор начал раскрутку поединка против Нурмагомедова, напав на автобус с бойцами UFC

Как уточняет портал, Макгрегор добровольно явился в 78-е отделение полиции в Нью-Йорке после беседы с президентом UFC Дэйном Уайтом. Из полицейского участка в здание суда ирландца доставили в наручниках. Подтверждающий это фотоснимок выложен на сайте TMZ. Бойцу разрешили не сдавать паспорт, поэтому он вправе вернуться в Ирландию.

Вечером в четверг Макгрегор в сопровождении нескольких человек напал на автобус с бойцами, которые должны были принять участие в турнире UFC 223. В автобусе находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. На видеозаписи происшествия видно, как ирландец разбивает стекло в автобусе портативной тележкой на колесах. Бойцы Майкл Кьеза и Рэй Борг получили повреждения и не смогут принять участие в турнире.

Как информировала газета "Нью-Йорк пост", поводом для выходки стало принятое в среду руководством UFC решение лишить Макгрегора титула чемпиона в легком весе. В отношении ирландца выдвинуты обвинения в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, и нанесении ущерба собственности. Обвинения по двум пунктам - в нападении и хулиганстве - выдвинуты также в отношении сопровождавшего Макгрегора ирландского бойца Сиана Коули.

29-летний Макгрегор является одним из самых известных бойцов UFC, он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году.

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