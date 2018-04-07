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ФК "Урал" за четыре дня реализовал все доступные билеты на матч со "Спартаком"

Спорт
7 апреля, 13:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, апреля. /ТАСС

Клуб отправил порядка 3 тыс. билетов в Москву для болельщиков "Спартака", также гости смогут приобрести билеты в день игры в гостевой кассе

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Иван Водопьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Урал" за четыре дня с начала продаж реализовал все доступные билеты на матч 26-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", который пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена". Как сообщил ТАСС пресс-секретарь "Урала" Никита Медведевских, всего в продаже было доступно более 20 тыс. билетов.

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"Все билеты [более 20 тыс.], которые были в свободной продаже с 3 апреля, реализованы - сегодня продан последний билет. Сейчас остались билеты, зарезервированные клубом под коллективные заявки и спонсорские обязательства. Билеты продавались на все трибуны, всего на матче ожидаем более 30 тыс. болельщиков", - сказал Медведевских.

Он добавил, что клуб отправил порядка 3 тыс. билетов в Москву для болельщиков "Спартака", также гости смогут приобрести билеты в день игры в гостевой кассе. "Нет сомнений, что все эти билеты будут выкуплены. Всего трибуна D, где разместятся болельщики гостей, вмещает 6 тыс. человек", - сообщил Медведевских.

Ранее сообщалось, что на матче "Урал" - "Спартак" состоится официальная церемония открытия "Екатеринбург- Арены", которая в июне примет матчи чемпионата мира по футболу. Первый тестовый матч прошел на стадионе 1 апреля, игра между "Уралом" и казанским "Рубином" завершилась со счетом 1:1.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. В Екатеринбурге 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня - команды Франции и Перу, 24 июня - сборные Японии и Сенегала, 27 июня - команды Мексики и Швеции.

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