"Бавария" в шестой раз подряд стала чемпионом Германии по футболу

ТАСС, 7 апреля. Мюнхенская "Бавария" одержала победу над "Аугсбургом" со счетом 4:1 в выездном матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу и в шестой раз подряд стала чемпионом страны.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте, гол в свои ворота забил защитник "Баварии" Никлас Зюле. За мюнхенцев отличились Корентен Толиссо (32-я минута), Хамес Родригес (38), Арьен Роббен (62) и Сандро Вагнер (87).

"Бавария" набрала 72 очка в 29 матчах и оторвалась от "Шальке", занимающего вторую позицию, на 20 очков. Таким образом, за пять туров до конца чемпионата мюнхенский клуб стал недосягаем для своих преследователей. В следующем матче 14 апреля "Бавария" на своем поле примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха.

"Бавария" выиграла чемпионат Германии в 28-й раз, что является рекордным достижением для немецкого футбола. Последний раз мюнхенцы не смогли стать чемпионами в сезоне-2011/12, уступив дортмундской "Боруссии". Впервые "Бавария" победила в национальном первенстве в сезоне-1931/32.

Французский полузащитник "Баварии" Франк Рибери в восьмой раз выиграл бундеслигу (турнир проводится с сезона-1963/64), повторив рекорд по количеству чемпионств. Он стал первым иностранцем, который добился подобного достижения в Германии. 35-летний француз повторил результат немецких футболистов Мехмета Шолля, Бастиана Швайнштайгера, Оливера Кана и Филиппа Лама. Рибери перешел в "Баварию" в 2007 году.

Главный тренер "Баварии" немец Юпп Хайнкес вернулся в команду в октябре 2017 года, сменив на этом посту итальянца Карло Анчелотти, который в сентябре был отправлен в отставку. Хайнкес, которому в мае исполнится 73 года, в четвертый раз выиграл чемпионат Германии в качестве тренера

"Баварии" (1989, 1990, 2013, 2018), еще четыре раза он становился чемпионом Германии в качестве игрока мёнхенгладбахской "Боруссии". Специалист провел 1033-й матч в бундеслиге в качестве игрока и тренера (369+664), повторив рекордное достижение немца Отто Рехагеля (201+832).