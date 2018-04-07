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Россияне сыграют с белорусами за сохранение места в первой группе зоны Европы Кубка Дэвиса

Спорт
7 апреля, 19:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, апреля. /ТАСС

Матч первого раунда плей-офф первой группы Европейско-африканской зоны пройдет в России в сентябре

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МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная России по теннису сыграет с командой Белоруссии в матче Кубка Дэвиса за право сохранить место в первой группе Европейско- африканской зоны. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России.

Матч первого раунда плей-офф первой группы Европейско- африканской зоны пройдет в России в сентябре. Точная дата и место проведения станут известны позднее.

Сборная, которая потерпит поражение в данном матче, примет участие во втором раунде плей-офф. В случае поражение во втором раунде, команда потеряет место в первой группе и в 2019 году будет выступать во второй группе.

В субботу сборная России со счетом 1-3 уступила команде Австрии в матче второго круга Европейско-африканской зоны розыгрыша Кубка Дэвиса. Россияне не смогли выйти в стыковые матчи за право принять участие в Мировой группе в 2019 году.

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