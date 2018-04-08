Вратарь Василевский занял первое место в сезоне НХЛ по победам и матчам "на ноль"

ТАСС, 8 апреля. Российский голкипер "Тампа- Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял первое место в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2017/18 по матчам "на ноль" и выигранным играм.

Россиянин одержал 44 победы, побив рекорд клуба, установленный в сезоне-2014/15 Беном Бишопом (40). По этому показателю 23-летний голкипер поделил первое место с вратарем "Виннипега" Коннором Хеллебайком.

Также россиянин поделил первую строчку по количеству матчей "на ноль" с финским голкипером "Нэшвилла" Пеккой Ринне - 8. Василевский установил рекорд клуба по этому показателю, превзойдя достижение соотечественника Николая Хабибулина (7) сезона-2001/02.

В нынешнем сезоне Василевский провел 65 игр, отразив 91,1% бросков и пропуская в среднем 2,62 шайб.

"Тампа" перед заключительным днем лидирует в Восточной конференции, набрав 113 очков. И в случае поражения "Бостона" от "Флориды" завершит регулярный чемпионат на первом месте.