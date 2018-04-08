НХЛ объявила Макдэвида лучшим бомбардиром регулярного чемпионата лиги

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид завоевал "Арт Росс Трофи" - приз хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пресс-служба лиги объявила за день до завершения чемпионата.

На счету Макдэвида 108 очков (41 шайба и 67 передач) в 82 играх.

Регулярный чемпионат сезона-2017/18 завершится в ночь на понедельник матчем "Бостон" - "Флорида". Лучшим снайпером из участников предстоящей встречи является канадский форвард хозяев Брэд Маршанд с 85 очками (34 шайбы и 51 передача) в 67 играх. Чтобы обойти Макдэвида, Маршанд должен набрать 24 очка (либо 23 очка, забросив семь шайб). Рекорд по количеству набранных очков за один матч принадлежит бывшему игроку "Торонто" канадцу Дэррилу Ситтлеру, который 7 февраля 1976 года набрал 10 (6+4) очков в матче с "Бостоном".

Первый после Гретцки

21-летний Макдэвид, который провел третий сезон в НХЛ, является самым молодым игроком с сезона-1981/82, которому удалось дважды подряд завоевать "Арт Росс Трофи". В 1982 году выступавший за "Эдмонтон" Уэйн Гретцки во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, он был моложе Макдэвида на 13 дней. Макдэвид также является первым игроком с сезона-2000/01, которому удалось дважды подряд завоевать "Арт Росс Трофи". В 1998-2001 годах лучшим бомбардиром становился чех Яромир Ягр.

Второе место в списке бомбардиров текущего сезона занял канадский нападающий "Филадельфии" Клод Жиру - 102 очка (34+68) в 82 играх. Тройку лучших замкнул лидировавший долгое время в бомбардирской гонке российский форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров - 100 очков (39+61) в 80 матчах. Четвертое место занял российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин - 98 очков (42+56) в 78 встречах.

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин занял 11-ю строчку - 87 очков (49+38) в 82 играх. Его партнер по команде Евгений Кузнецов стал 19-м - 83 очка (27+56) в 79 встречах. Первую двадцатку замкнул форвард "Коламбуса" Артемий Панарин - 82 очка (27+55) в 79 играх.

Наибольшее количество раз "Арт Росс Трофи" завоевывал Уэйн Гретцки (10). Из российских хоккеистов лучшими бомбардирами НХЛ становились Малкин (2 раза) и Овечкин, который в 2008 году стал первым российским обладателем награды.