Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.04:
$ 57.83
€ 70.71
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лыжник Легков занял третье место в Югорском марафоне после объявления о завершении карьеры

Спорт
8 апреля, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Олимпийский чемпион в пятницу объявил о завершении международной карьеры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Легков

Александр Легков

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков занял третье место в Югорском марафоне.

Смотрите также
Александр Легков

Олимпийский чемпион Александр Легков объявил о завершении международной карьеры

Первое место в гонке на 50 км занял многократный олимпийский призер Александр Большунов, второе - Рауль Шакирзянов.

Легков в пятницу объявил о завершении международной карьеры. На Играх-2014 в Сочи он одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. Также на его счету серебро (2007) и бронза (2013) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де Ски".

В минувшем олимпийском сезоне Легков не выступал по причине временного отстранения, которое было наложено в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. В ноябре дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала его результаты в Сочи, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию россиянина, вернув ему олимпийские награды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: новые факты в деле Скрипаля могут полностью перевернуть дело
2
Посольство РФ на Украине прорабатывает вопрос скорейшей отправки в Россию экипажа "Норда"
3
Уезжающие американские дипломаты рассказали про свои впечатления о России
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
Погранслужба Украины: экипаж судна "Норд" не выпущен в РФ из-за проблем с документами
6
Путин снял с должностей ряд генералов МВД, СК, ФСИН и МЧС
7
Минобороны РФ опровергает сообщения о применении сирийскими войсками химоружия в Думе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости