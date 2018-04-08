Лыжник Легков занял третье место в Югорском марафоне после объявления о завершении карьеры

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков занял третье место в Югорском марафоне.

Первое место в гонке на 50 км занял многократный олимпийский призер Александр Большунов, второе - Рауль Шакирзянов.

Легков в пятницу объявил о завершении международной карьеры. На Играх-2014 в Сочи он одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем и стал вторым в составе эстафеты. Также на его счету серебро (2007) и бронза (2013) чемпионатов мира. В сезоне-2012/13 он стал победителем престижной лыжной многодневки "Тур де Ски".

В минувшем олимпийском сезоне Легков не выступал по причине временного отстранения, которое было наложено в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. В ноябре дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета аннулировала его результаты в Сочи, однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию россиянина, вернув ему олимпийские награды.