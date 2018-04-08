Семин: ФК "Локомотив" после победы над "Ростовом" вернулся в "золотую" гонку

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" после победы над "Ростовом" вернулся в гонку за первое место в чемпионате России и показал всем, что он жив и здоров. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 1:0. Единственный гол на 47-й минуте забил Джефферсон Фарфан.

"Этой победой вернулись в "золотую" гонку, а то нас стали списывать со счетов, мы еще живы и здоровы. Сегодня команда играла на результат, было сложно, потому что "Ростов" всегда хорошо обороняется, у него поставлена игра. Мы играли неплохо в первом тайме, но не хватало быстрых перемещений мяча, скорости и риска внутри штрафной площади, в перерыве на это обратили внимание. Что касается гола, ребята молодцы, разыграли положение, которое мы планировали, потому что при прямых подачах "Ростов" хорошо играл", - сказал Семин.

"Александр Коломейцев и Дмитрий Тарасов сыграли очень хорошо, но надо выделить не только их, но и всю команду, потому что после поражения от "Амкара" (1:2, 31 марта - прим. ТАСС) непросто приобрести стабильность и уверенность. Игроки молодцы, ведь "Ростов" не имел ни одного шанса. Что касается Антона Миранчука, у него микротравма, поэтому он был заменен в предыдущем матче. Мы не можем им рисковать, лучше дать ему паузу, чтобы он выступил в следующей игре", - отметил он.

На вопрос, с кем в первую очередь "Локомотиву" стоить продлить контракт, тренер ответил: "У нас есть команда, меня устраивают все, кто есть и ведет "Локомотив" к высоким целям. У нас не 11 игроков, а 22, потому это настоящая команда, пережившая сложные времена и выходящая с честью и достоинством. Очень важно, какой в команде микроклимат, и после поражения от "Амкара" я сегодня это увидел, все начинается заново, главное, чтобы игроки восстановились после матчей".

После 25 туров чемпионата России "Локомотив" лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка после 24 матчей.