Карпин: ФК "Ростов" сложно играть как на своем поле, так и в гостях

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольному клубу "Ростов" сложно играть не только на выезде, но и на своем поле. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

В воскресенье "Ростов" на выезде проиграл московскому "Локомотиву" со счетом 0:1.

"Команда играла неплохо в обороне до гола, пыталась создать моменты, но не удалось. Нам сложно не только в гостях, но и дома, календарь такой, какой был и есть, мы его знали. Можно было предположить, что рассчитывали на большее, но получилось так, как получилось. Сегодня мы нанесли всего один удар в створ в первом тайме, принимали неправильные решения, в связи с чем был разговор в раздевалке", - сказал Карпин.

После 25 туров "Ростов" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. "Локомотив" лидирует, в активе команды 52 очка после 24 игр.