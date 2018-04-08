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Футболист Ари рассчитывает остаться в "Локомотиве" и не хочет возвращаться в "Краснодар"

Спорт
8 апреля, 19:44 дата обновления: 8 апреля, 19:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, апреля. /ТАСС

Бразилец перешел в "Локомотив" на правах аренды из "Краснодара" в феврале 2017 года

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Ари

Ари

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" Ари рассчитывает еще на год остаться в команде и категорически не хочет возвращаться в "Краснодар". Об этом футболист рассказал журналистам.

Бразилец перешел в "Локомотив" на правах аренды из "Краснодара" в феврале 2017 года. Летом арендное соглашение было продлено еще на один сезон.

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"Мой приоритет из всех вариантов - остаться в "Локомотиве". Большого желания вернуться в "Краснодар" у меня нет. Даже, если не получится с "Локо", то буду стараться найти другой вариант, но в "Краснодар" не хочу возвращаться. Сейчас переговоры с "Локомотивом" идут, но не хочу забегать вперед", - сказал Ари.

В апреле бразилец должен получить российское гражданство, после чего он сможет играть за сборную России. "Я себя чувствую не на сто процентов, но очень много работаю, чтобы вернутся в форму. Сейчас больше сконцентрирован на игре за "Локомотив". Занимаюсь вопросом получения гражданства, а потом, если тренер [сборной] вызовет, поеду, конечно - но для этого надо играть более, чем хорошо", - отметил футболист.

Бразилец провел за железнодорожников в сумме 19 матчей в различных турнирах и забил семь голов. Всего футболист выступает в России семь лет - с 2010 по 2013 год он играл за "Спартак", после чего перешел в "Краснодар".

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