Промес обошел Веллитона и стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории ФК "Спартак"

ТАСС, 8 апреля. Полузащитник Квинси Промес стал лучшим бомбардиром среди иностранцев в истории московского футбольного клуба "Спартак".

Оформив хет-трик в первом тайме выездного матча 25-го тура чемпионата России против махачкалинского "Анжи", голландец довел число забитых голов за "Спартак" во всех турнирах до 62. Он обошел бразильца Веллитона, на счету которого 61 мяч.

Промес выступает за "Спартак" с августа 2014 года. Встреча в Каспийске стала 122-й для него в составе красно- белых. Веллитон в период с 2007 по 2012 год провел 133 матча за московский клуб.

В матче "Анжи" - "Спартак" идет первый тайм, красно- белые выигрывают со счетом 3:1.